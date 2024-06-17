Игрок «Сочи» Дркушич рассказал, в чeм сила сборной Словении

Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич поделился своими мыслями по поводу встречи с Данией (1:1) в раках группового этапа Евро-2024.

«Это была моя первая игра на крупном турнире, поначалу я немного нервничал, но благодаря поддержке наших болельщиков все прошло легко. Наша самая большая сила – это атмосфера в команде и то, насколько мы связаны. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можно опираться», – высказался Дркушич.