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    Игрок «Сочи» Дркушич рассказал, в чeм сила сборной Словении

    Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич поделился своими мыслями по поводу встречи с Данией (1:1) в раках группового этапа Евро-2024.

    «Это была моя первая игра на крупном турнире, поначалу я немного нервничал, но благодаря поддержке наших болельщиков все прошло легко. Наша самая большая сила – это атмосфера в команде и то, насколько мы связаны. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можно опираться», – высказался Дркушич.

    • 24-летний Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, вышел в основе Словении на матч против Дании. Футболист провел на футбольном поле все 90 минут. Всего в активе игрока 8 поединков за свою национальную команду.
    • Дркушич представляет цвета «Сочи» с 2022 года. В майке южного коллектива словенец поучаствовал в 66 играх. В них он сумел записать в свой актив 4 гола и 2 ассиста.
    • «Барсы» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ финишировали на 16-й строчке. Команда Роберто Морено проведет следующий сезон во втором по силе дивизионе.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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