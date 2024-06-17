УЕФА предъявил Албании четыре обвинения из-за поведения фанатов

УЕФА нашел нарушения в поведении болельщиков сборной Албании.

Албании предъявили четыре обвинения – за «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на игровое поле». В трансляцию матча против Италии (1:2) попало как чей-то болельщик выбежал на футбольное поле. Это первое дело на турнире в Германии. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что фанаты Албании показывали флаги Армии освобождения Косово.