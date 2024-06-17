УЕФА предъявил Албании четыре обвинения из-за поведения фанатов

УЕФА нашел нарушения в поведении болельщиков сборной Албании.
Албании предъявили четыре обвинения – за «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на игровое поле». В трансляцию матча против Италии (1:2) попало как чей-то болельщик выбежал на футбольное поле. Это первое дело на турнире в Германии. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что фанаты Албании показывали флаги Армии освобождения Косово.
- Жребий определил Албанию в квартет с Италией, Испанией и Хорватией. Свой первый матч дружина Силвиньо проиграла Италии Лучано Спаллетти. Примечательно, что счет в поединке открыли именно албанцы. Но итальянцам не составило труда перевернуть матч и вырвать победу.
- Теперь Албании для продолжения борьбы за плей-офф необходимо обыгрывать Хорватию, которая разгромно уступила Испании (0:3).