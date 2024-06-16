Мората высказался о победе сборной Испании над Хорватией

Форвард сборной Испании Альваро Мората поделился соображениями по поводу победы над Хорватией (3:0) в рамках Евро-2024.
«Я считаю, что мы играли хорошо. Мы оказали сильное давление на потрясающую сборную. Это образец того, как мы должны подходить ко всем матчам с первых минут», – высказался Мората.
- Альваро Мората сумел забить дебютный гол Испании на турнире в Германии. Форвард откликнулся на передачу Фабиана Руиса и реализовал выход один на один, переиграв голкипера хорватов.
- Команда Луиса де ла Фуэнте решила все вопросы еще в стартовые 45 минут игры, забив трижды. Теперь испанцы готовятся к игре против Италии.
- В активе Альваро Мораты 75 игр в майке испанской сборной. В них он сумел отметиться 35 забитыми голами.