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    Мората высказался о победе сборной Испании над Хорватией

    Форвард сборной Испании Альваро Мората поделился соображениями по поводу победы над Хорватией (3:0) в рамках Евро-2024.

    «Я считаю, что мы играли хорошо. Мы оказали сильное давление на потрясающую сборную. Это образец того, как мы должны подходить ко всем матчам с первых минут», – высказался Мората.

    • Альваро Мората сумел забить дебютный гол Испании на турнире в Германии. Форвард откликнулся на передачу Фабиана Руиса и реализовал выход один на один, переиграв голкипера хорватов.
    • Команда Луиса де ла Фуэнте решила все вопросы еще в стартовые 45 минут игры, забив трижды. Теперь испанцы готовятся к игре против Италии.
    • В активе Альваро Мораты 75 игр в майке испанской сборной. В них он сумел отметиться 35 забитыми голами.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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