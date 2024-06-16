Мората высказался о победе сборной Испании над Хорватией

Форвард сборной Испании Альваро Мората поделился соображениями по поводу победы над Хорватией (3:0) в рамках Евро-2024.

«Я считаю, что мы играли хорошо. Мы оказали сильное давление на потрясающую сборную. Это образец того, как мы должны подходить ко всем матчам с первых минут», – высказался Мората.