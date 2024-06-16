Карвахаль оценил игру Ламина Ямаля

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказал мнение об игре Ламина Ямаля в матче против Хорватии (3:0). В рамках Евро-2024.
«Ямаль был очень хорош, потому что он несколько раз прошeл на дриблинге Йошку Гвардиола», – отметил Карвахаль.
- Ламин Ямаль, которому в июле исполнится 17 лет, сумел помочь Испании разгромно обыграть Хорватию. Молодой каталонец ассистировал Дани Карвахалю, который довел счет до разгромного. Отметим, Ламин имел шанс забить, но его удар парировал хорватский страж ворот Доминик Ливакович.
- В следующем туре Испания встретится с Италией Лучано Спаллетти, которая также одержала победу в первом туре, обыграв Албанию (2:1).