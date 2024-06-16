Карвахаль оценил игру Ламина Ямаля

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказал мнение об игре Ламина Ямаля в матче против Хорватии (3:0). В рамках Евро-2024.

«Ямаль был очень хорош, потому что он несколько раз прошeл на дриблинге Йошку Гвардиола», – отметил Карвахаль.