Модрич ответил на вопрос, заслужила ли Хорватия поражение в матче с Испанией

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Испании (0:3).

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но что есть – то есть. В первом тайме мы были потеряны, нам не хватало энергии, мы стояли слишком далеко от своих ворот. И нас наказали за это. У нас тоже были свои шансы, но это был один из тех матчей, в которых ничего не получалось. Мы улучшились во втором тайме и были намного лучше, но этого было недостаточно. На мой взгляд, победа Испании была заслуженной», – поделился мнением Модрич.