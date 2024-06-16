Модрич ответил на вопрос, заслужила ли Хорватия поражение в матче с Испанией

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Испании (0:3).
«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но что есть – то есть. В первом тайме мы были потеряны, нам не хватало энергии, мы стояли слишком далеко от своих ворот. И нас наказали за это. У нас тоже были свои шансы, но это был один из тех матчей, в которых ничего не получалось. Мы улучшились во втором тайме и были намного лучше, но этого было недостаточно. На мой взгляд, победа Испании была заслуженной», – поделился мнением Модрич.
- Хорватия очень неудачно стартовала на Евро-2024. Коллектив Златко Далича разгромно уступил Испании (0:3). Исход поединка был решен еще в первые 45 минут игры. Испанцы трижды поразили ворота хорват. Точными ударами отметились Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль.
- Во второй половине встречи Хорватия попыталась вернуться в игру, заработав 11-метровый после ошибки голкипера испанской сборной Унаи Симона. Но форвард Бруно Петкович не сумел переиграть голкипера, а его гол после добивания был отменен.
- Хавбек Лука Модрич, который в сентябре отметит свое 39-летие, вышел в основе Хорватии с капитанской повязкой и провел на футбольном поле 65 минут. Хорватии не повезло с жеребьевкой. Команде Далича еще предстоят матчи с Албанией и Италией.