Испания прервала серию из 136 официальных матчей, в которых имела преимущество по владению мячом

Сборная Испании уступила по владению мячом в матче с Хорватией (3:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Подопечные Луиса де ла Фуэнте владели мячом 46% времени, а их соперники – 54%.

До этого Испания имела превосходство над противниками по этому показателю в 136 официальных матчах подряд.

В прошлый раз сборная уступила во владении мячом Германии в финале Евро-2008. В той встрече показатель немцев составил 54%, они победили со счетом 1:0.