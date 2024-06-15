Роналдиньо бойкотирует просмотр матчей сборной Бразилии на Кубке Америки

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо выразил неудовлетворение нынешней игрой национальной команды.

«Все, ребята, с меня довольно. Это печальный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Становится все труднее находить в себе силы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, в ней нет авторитетных лидеров – в большинстве своем игроки среднего уровня.

Я следил за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и я никогда не видел такой плохой ситуации. Отсутствие любви к футболке сборной, отсутствие твердости духа и самое главное – отсутствие хорошего футбола.

Я повторю, наша игра – одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Очень жаль. Поэтому я заявляю о своем самоотводе. Я не буду смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы», – написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети.