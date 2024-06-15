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    • Роналдиньо бойкотирует просмотр матчей сборной Бразилии на Кубке Америки

    Роналдиньо бойкотирует просмотр матчей сборной Бразилии на Кубке Америки

    Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо выразил неудовлетворение нынешней игрой национальной команды.

    «Все, ребята, с меня довольно. Это печальный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Становится все труднее находить в себе силы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, в ней нет авторитетных лидеров – в большинстве своем игроки среднего уровня.

    Я следил за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и я никогда не видел такой плохой ситуации. Отсутствие любви к футболке сборной, отсутствие твердости духа и самое главное – отсутствие хорошего футбола.

    Я повторю, наша игра – одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Очень жаль. Поэтому я заявляю о своем самоотводе. Я не буду смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы», – написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети.

    • 12 июня Бразилия сыграла вничью с США (1:1), а четырьмя днями ранее победила Мексику (3:2) в товарищеских матчах.
    • На Кубке Америки-2024 Бразилия сыграет на групповом этапе с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой. Турнир стартует 20 июня.

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    Источник: Sport Bible

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