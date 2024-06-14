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    • Мостовой рассказал, как он заприметил Роналду, и оценил игру Хвичи: «Будто у меня уроки брал!»

    Мостовой рассказал, как он заприметил Роналду, и оценил игру Хвичи: «Будто у меня уроки брал!»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал двух футболистов, за которых будет персонально переживать во время турнира.

    «Сейчас размышляю, где буду смотреть этот матч [Германия – Шотландия]. Куда только не приглашают. Все-таки я был одним из самых известных футболистов страны – все помнят!

    Я даже мог оказаться на этом чемпионате Европы. Месяца два назад предлагали стать экспертом, отправить в Германию. Комментировать оттуда. Я подумал – и отказался. Как минимум 20 дней сидеть за границей, лететь с какими-то пересадками, да еще и столько футбола разом, что с ума можно сойти...

    В Москве как-то этого не замечаешь – в выходной включаешь футбольный канал, смотришь все подряд. Хоть четыре матча, хоть пять. Но я знаю атмосферу большого турнира – там каждая игра как событие. Любую пропускаешь через себя. Так что вживую футбол лучше дозировать.

    В чем я уверен – будут большие сюрпризы. До сих пор вспоминаю матч Испании со швейцарцами в 2010 году, когда испанцы владели мячом 95% времени. Но проиграли 0:1. Правда, потом стали чемпионами мира впервые в своей истории. А как Аргентина уступила в первом же туре Саудовской Аравии не так давно – но стала чемпионом мира? Это же потрясающе! Что-то похожее непременно случится.

    Из шести команд – Шотландия, Венгрия, Албания, Словения, Словакия, Грузия – хоть одна да «выстрелит». Албанию я не видел вообще, не представляю ее силу. Но вот Грузия – почему бы нет? Буду болеть за нее, за Хвичу.

    Кварацхелия для меня вообще особенный персонаж. Только увидел его в «Локомотиве» – сразу сказал своему грузинскому другу: «Этот парень далеко пойдет! Он в штрафной играет точно как я. Идет в обводку, никого не боится. Будто у меня уроки брал!» Люди часто вспоминают мой гол «Металлисту» в 1990-м. Его признали лучшим мячом сезона, я накрутил человек шесть в штрафной. Так вот, Хвича способен делать то же самое!

    У меня, правда, таких голов было пять-шесть. В том числе – мадридскому «Реалу». Да и «Барселоне», кажется, тоже забивал похожий. Вообще у меня под 200 мячей. Некоторым экспертам говорю – «У меня голов больше, чем у тебя волос на голове!» Да и каких голов – не в пустые ворота закатывал! Так что Хвиче есть к чему стремиться. Пусть Кварацхелия знает – я за него болею персонально.

    Еще с особенным вниманием буду наблюдать за Криштиану. Вот кто мой любимец! Уму непостижимо – в 39 лет так себя держать, бить рекорды! Мне вообще порой кажется – этот человек из железа. Я очень переживал, когда у Роналду случилось недопонимание с тренером, оказался в запасе. К такому человеку можно и побольше уважения. Роналду не должен сидеть в запасе! Тем более я смотрел внимательно – играл он здорово. Обузой для команды не был. Сейчас, надеюсь, на лавке сидеть не будет.

    Для всех нас станет большой бедой, когда эти двое – Криштиану и Месси – закончат. Какие бы Беллингемы ни наступали на пятки. Недавно я размышлял – по возрасту вполне мог соприкоснуться с Криштиану на поле. Вспомнил – точно, было! Чему-то был посвящен матч в Португалии, приехали играть со «Спортингом». Нам указали на паренька: «У этого большое будущее». Присмотрелись – да, неплохой. Это и был Роналду!» – написал Мостовой.

    • Евро-2024 стартует сегодня матчем Германия – Шотландия.
    • Сборные Португалии и Грузии сыграют на турнире в группе F вместе с Турцией и Чехией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    BoevStas1
    1718363705
    Пипец...Дурка по нему плачет... лучше и умнее всех...
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    biber.ru
    1718363928
    Царь, просто царь!
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    evgevg13
    1718364040
    Интересно, что он курит? Явно не ту травку, которую разрешили не евро.
    Ответить
    ...короче
    1718364104
    ...скромен и сдержан, как всегда!...
    Ответить
    7:1
    1718364613
    ящитаю, мостового должны позвать в спартаг. хоть кем. но по уровню тупости он точно тарасофский.
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