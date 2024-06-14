Губерниев сказал, кого поддержит на Евро-2024

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал сборной Грузии преподнести сюрприз на Евро-2024.

«Я буду симпатизировать очень, например, сборной Грузии, потому что для меня этот ореол тбилисского «Динамо» и того самого легендарного 1981 года, когда выигрывали Кубок Кубков и замечательная такая переделанная песня «Ну-ка, братцы, вместе с Ахалкаци». Поэтому я очень болеть буду, желать всяческих удач сборной Грузии, буду за ними следить, одновременно, разумеется, буду желать удачи и хорошей игры сборной Сербии. Очень надеюсь, что наши братушки тоже порадуют.

Пусть победит сильнейший, но хочется, конечно, какого-то сюрприза, как в своe время Греция, которая выиграла. поэтому пусть это будет Грузия, которая, во всяком случае, постарается дойти до полуфинала. Я, во всяком случае, буду этому очень сильно рад, – написал Губерниев.