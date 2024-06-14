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    Губерниев сказал, кого поддержит на Евро-2024

    Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал сборной Грузии преподнести сюрприз на Евро-2024.

    «Я буду симпатизировать очень, например, сборной Грузии, потому что для меня этот ореол тбилисского «Динамо» и того самого легендарного 1981 года, когда выигрывали Кубок Кубков и замечательная такая переделанная песня «Ну-ка, братцы, вместе с Ахалкаци». Поэтому я очень болеть буду, желать всяческих удач сборной Грузии, буду за ними следить, одновременно, разумеется, буду желать удачи и хорошей игры сборной Сербии. Очень надеюсь, что наши братушки тоже порадуют.

    Пусть победит сильнейший, но хочется, конечно, какого-то сюрприза, как в своe время Греция, которая выиграла. поэтому пусть это будет Грузия, которая, во всяком случае, постарается дойти до полуфинала. Я, во всяком случае, буду этому очень сильно рад, – написал Губерниев.

    • Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
    • На групповом этапе турнира Грузия сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (4)
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    evgevg13
    1718357294
    Бедные грузины. За них будет болеть САМ Губерниев...
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    acor94
    1718357605
    Я считаю, надо поддержать украинцев. Все равно после их поражения в сво, большая половина игроков сборной получит гражданство России и будет играть за нас.
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    R_a_i_n
    1718358390
    Думаю за Грузию много кто будет болеть в России.
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