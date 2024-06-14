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    • Мостовой поставил Моуринью, не игравшего в футбол на высоком уровне, ниже Анчелотти, Дешама и Гвардиолы

    Мостовой поставил Моуринью, не игравшего в футбол на высоком уровне, ниже Анчелотти, Дешама и Гвардиолы

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что в футболе сходит мода на тренеров не игравших в футбол.

    «Мне ставят в пример того же Моуринью – дескать, сам в футбол не играл, но сколько выиграл как тренер. Я отвечаю: во-первых, Моуринью такой один. Во-вторых, никогда я не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей. У меня есть товарищи-врачи. Почему-то не прошу по дружбе: «Давай я тебе помогу в хирургии». А в футбол любители лезут и лезут!

    К счастью, мода на тренеров, которые сами не играли, сходит. Сегодня специально дома посмотрю, много ли таких тренеров на чемпионате Европы – сразу приходят на ум Нагельсманн, Тедеско, Рангник...

    Мне интересно – почему такие, не игравшие, не идут в баскетбол? Или хоккей? Вот я поигрываю в хоккей – если мой тренер выйдет на лед и сразу упадет, я подумаю: уважаемый, чему ты меня можешь научить, если сам не умеешь? Но в футболе еще встречаются. Правда, рядом с каждым сидит по пять помощников, которые играли. Указывают, поправляют», – написал Мостовой.

    • В ходе игровой карьеры Моуринью выступал за «Риу Аве» и «Белененсеш», где изредка играл за основной состав, а также за клубы низших португальских дивизионов «Сезимбру» и «Комерсиу и Индустрия».
    • Португалец начал карьеру в качестве помощника главного тренера в «Эштреле» в 1990 году, а до этого несколько лет работал с различными юношескими командами.
    • Этим летом 61-летний Моуринью возглавил «Фенербахче».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1718355858
    Где-то мелькала инфа, что Моуринью всё-таки играл. На невысоком уровне, но играл. "*
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