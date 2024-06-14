Бубнов назвал сборные, с которыми Россия смогла бы соперничать на Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что выход национальной команды России из группы на чемпионате Европы-2024 стал бы для нее сумасшедшим успехом.

«Сборная России пропустила отборочный цикл к чемпионату Европы. Сейчас модно рассуждать на тему возможных результатов команды Валерия Карпина в Германии. Но далеко не факт, что нашему коллективу вообще удалось бы пройти горнила отбора.

Если же дружина Карпина решила бы эту задачу, то еe перспективы были бы весьма туманны. Так из коллективов группы A россияне однозначно бы не смогли навязать борьбу Германии. Швейцария на бумаге также сильнее. Возможно, мы могли бы побороться с Шотландией или Венгрией за третье место, но выше подняться было бы практически нереально.

В группе B наша сборная способна бодаться только с Албанией, но и тут гарантий нет. Это «квартет смерти». Испанцы, итальянцы и хорваты просто обязаны выходить в плей-офф. Если бы россиянам попалась эта троица, то можно было смело сушить вeсла.

В группе C мы недавно побеждали сербов, но это была товарищеская встреча, на которую братская сборная приехала неоптимальным составом. Также навряд ли они полностью выкладывались в этой встрече. Плюс сербы быстро схватили удаление в начале матча. Англичане, да и датчане сильнее нашей сборной. Можно было бы посоперничать со Словенией. У этой команды небольшой выбор игроков, но, опять же, хватает футболистов из ведущих европейских чемпионатов.

Квартет D также навряд ли сильно порадовал российских болельщиков. Трудно предположить, что россияне сейчас способны повторить подвиг чемпионата Европы 2008 года и обыграть Нидерланды. Франция также нам не по зубам. Даже в составе сборной Польши сейчас больше звeзд, чем у нашей команды. Остаются только австрийцы, с которыми можно играть на равных.

В группах E и F играет команда с постсоветского пространства – Грузия. Эта сборная не произвела хорошего впечатления, но и здесь хватает квалифицированных игроков из ведущих европейских клубов.

Нынешний уровень сборной России ближе всего к грузинам. Объективно, мы можем бодаться только с тремя-четырьмя сборными. Выход из группы – успех сумасшедший для нашей команды. Всем за этом можно было бы выдать звание заслуженных мастеров спорта и выписать премию на миллион рублей», – написал Бубнов.