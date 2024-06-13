Газзаев поделился ожиданиями от Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, за чем будет следить на предстоящем чемпионате Европы.

«На турнире соберутся лучшие команды Европы. Конечно, я буду за ним следить, чтобы для себя отметить новые тенденции развития мирового футбола. Фавориты все классические. Хозяйка чемпионата Германия, Франция, Италия.

В Португалии и Испании тоже собрались интересные команды. Сборная Грузии, которая впервые попала на турнир, тоже будет стремиться показать свой максимум.

Австрия и Сербия могут приятно удивить зрителей, обе сборные неплохо провели отборочный турнир. Мы увидим много интересных команд и игроков, которые по разным причинам находятся вне нашего поля зрения», – сказал Газзаев.