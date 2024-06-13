Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Газзаев поделился ожиданиями от Евро-2024

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, за чем будет следить на предстоящем чемпионате Европы.

    «На турнире соберутся лучшие команды Европы. Конечно, я буду за ним следить, чтобы для себя отметить новые тенденции развития мирового футбола. Фавориты все классические. Хозяйка чемпионата Германия, Франция, Италия.

    В Португалии и Испании тоже собрались интересные команды. Сборная Грузии, которая впервые попала на турнир, тоже будет стремиться показать свой максимум.

    Австрия и Сербия могут приятно удивить зрителей, обе сборные неплохо провели отборочный турнир. Мы увидим много интересных команд и игроков, которые по разным причинам находятся вне нашего поля зрения», – сказал Газзаев.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.
    • В финале Евро-2020 Италия победила Англию (1:1, по пенальти 3:2).

    Новости по теме
    Кейн считает, что Англия заслужила статус фаворитов Евро-2024
    Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024 2
    Аленичев высказался о фаворитах Евро-2024 2
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+