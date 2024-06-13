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    • Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024

    Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном результате национальной команды России на Евро-2024, если бы она принимала в нем участие.

    «Та команда, которая есть у нас сейчас, не вышла бы из группы. Мы очень сильно отстали за последнее время. В сборной России сейчас нет звезд. Российские клубы, которые всегда давали сильных футболистов, заполнены легионерами, а их не пускают в нашу сборную. Надо ставить своих воспитанников, а они не играют в основных составах клубов», – сказал Кавазашвили.

    • Евро-2024 пройдeт с 14 июня по 14 июля.
    • Турнир примут десять городов Германии.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    7:1
    1718260807
    граждане россии малком и клаудиньо вряд ли отказались бы поехать на евро. сборной бразилии они вряд ли дождутся, так что хоть за какую выступить будет неплохо. и с ними в составе расклад для нас поменялся бы в лучшую сторону.
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    ...короче
    1718260863
    ...Бы-бы-бы...
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