Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном результате национальной команды России на Евро-2024, если бы она принимала в нем участие.

«Та команда, которая есть у нас сейчас, не вышла бы из группы. Мы очень сильно отстали за последнее время. В сборной России сейчас нет звезд. Российские клубы, которые всегда давали сильных футболистов, заполнены легионерами, а их не пускают в нашу сборную. Надо ставить своих воспитанников, а они не играют в основных составах клубов», – сказал Кавазашвили.