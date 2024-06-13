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    Аленичев предположил, как Россия выступила бы на Евро-2024

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о возможном результате национальной команды на Евро-2024.

    «Уверен, что и наша команда на Евро пошумела бы с учетом тренерского опыта Валерия Карпина и достаточно неплохого состава. У России был бы большой шанс как минимум выйти из группы. Жаль, что мы до сих пор вне крупных международных турниров. Очень надеюсь, что скоро вернемся», – написал Аленичев.

    • Евро-2024 стартует 14 июня и завершится 14 июля.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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