Аленичев предположил, как Россия выступила бы на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о возможном результате национальной команды на Евро-2024.

«Уверен, что и наша команда на Евро пошумела бы с учетом тренерского опыта Валерия Карпина и достаточно неплохого состава. У России был бы большой шанс как минимум выйти из группы. Жаль, что мы до сих пор вне крупных международных турниров. Очень надеюсь, что скоро вернемся», – написал Аленичев.