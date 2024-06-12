Газзаев назвал фаворитов Евро-2024

Валерий Газзаев ответил, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата Европы.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
«На турнире соберутся лучшие команды Европы. Конечно, я буду за ним следить, чтобы для себя отметить новые тенденции развития мирового футбола.
Фавориты все классические. Хозяйка чемпионата Германия, Франция, Италия. В Португалии и Испании тоже собрались интересные команды.
Сборная Грузии, которая впервые попала на турнир, тоже будет стремиться показать свой максимум. Австрия и Сербия могут приятно удивить зрителей, обе сборные неплохо провели отборочный турнир.
Мы увидим много интересных команд и игроков, которые по разным причинам находятся вне нашего поля зрения», – сказал Газзаев.