Газзаев назвал фаворитов Евро-2024

Валерий Газзаев ответил, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата Европы.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.

«На турнире соберутся лучшие команды Европы. Конечно, я буду за ним следить, чтобы для себя отметить новые тенденции развития мирового футбола.

Фавориты все классические. Хозяйка чемпионата Германия, Франция, Италия. В Португалии и Испании тоже собрались интересные команды.

Сборная Грузии, которая впервые попала на турнир, тоже будет стремиться показать свой максимум. Австрия и Сербия могут приятно удивить зрителей, обе сборные неплохо провели отборочный турнир.

Мы увидим много интересных команд и игроков, которые по разным причинам находятся вне нашего поля зрения», – сказал Газзаев.