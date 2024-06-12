Роналду оценил свою готовность к Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своей готовности к чемпионату Европы-2024.
– Ваш организм готов к турниру?
– Я готов, и всегда наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Это моя жизнь. Я отдаю себя на все 100%, не на 80 или 90. Я готов помогать стране и команде.
Теперь главное – уважать решения тренера: играешь ты или не играешь. Те, кто играли [с Ирландией], дали хороший ответ. Нужно выжать максимум из этого поколения игроков и сделать что-нибудь красивое на Евро.
- Роналду сделал дубль в товарищеском матче с Ирландией (3:0).
- В предыдущей игре Португалия уступила Хорватии (1:2). Роналду не принимал участия в ней.