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    Роналду прокомментировал дубль в ворота Ирландии

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги товарищеского матча с Ирландией (3:0), в котором он сделал дубль.

    «Каждый гол за национальную команду особенный. Я очень рад, что смог приехать, сыграть и забить, но главная цель – победить и показать хороший футбол.

    Команда хорошо оборонялась, у нас была очень хорошая динамика. Поздравляю всех, кто сыграл, именно так и должна действовать наша сборная. Также я хотел бы поблагодарить фанатов, которые всегда страстно нас поддерживают, – это очень важно.

    Я был готов к тому, что не сыграю с Хорватией, тренер меня предупредил. Он хотел, чтобы у меня была неделя отдыха, я знал, что не выйду на поле. Я начал тренироваться 6 июня и должен был подготовиться к сегодняшнему матчу. Самое важное начнется 18-го. Мы хотим начать Евро как можно лучше», – сказал Роналду в эфире SportTV.

    • Португальцы на Евро-2024 сыграют в группе с Турцией, Чехией и Грузией.
    • 8 июня Португалия провела матч с Хорватией (1:2). Роналду не выходил на поле.

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    Источник: Record

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