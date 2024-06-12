Роналду прокомментировал дубль в ворота Ирландии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги товарищеского матча с Ирландией (3:0), в котором он сделал дубль.

«Каждый гол за национальную команду особенный. Я очень рад, что смог приехать, сыграть и забить, но главная цель – победить и показать хороший футбол.

Команда хорошо оборонялась, у нас была очень хорошая динамика. Поздравляю всех, кто сыграл, именно так и должна действовать наша сборная. Также я хотел бы поблагодарить фанатов, которые всегда страстно нас поддерживают, – это очень важно.

Я был готов к тому, что не сыграю с Хорватией, тренер меня предупредил. Он хотел, чтобы у меня была неделя отдыха, я знал, что не выйду на поле. Я начал тренироваться 6 июня и должен был подготовиться к сегодняшнему матчу. Самое важное начнется 18-го. Мы хотим начать Евро как можно лучше», – сказал Роналду в эфире SportTV.