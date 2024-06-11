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    • Ямаль взял домашнее задание в сборную Испании на время Евро

    Ямаль взял домашнее задание в сборную Испании на время Евро

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет в период проведения чемпионата Европы не только играть, но и учиться.

    Он взял домашнее задание в расположение сборной Испании.

    «Я привез свое домашнее задание, потому что я получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь.

    Надеюсь, учитель не будет меня валить на экзамене», – сказал 16-летний футболист и рассмеялся.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Соперники испанцев по групповому этапу – Хорватия, Италия, Албания.

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    Источник: AS

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    11.06.2024 22:33
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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1718139674
    Ну правильно.Надо щколу закончить, образование получать.А то без образования будет дворником за копейки работать.)))
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