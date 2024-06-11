Ямаль взял домашнее задание в сборную Испании на время Евро

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет в период проведения чемпионата Европы не только играть, но и учиться.
Он взял домашнее задание в расположение сборной Испании.
«Я привез свое домашнее задание, потому что я получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь.
Надеюсь, учитель не будет меня валить на экзамене», – сказал 16-летний футболист и рассмеялся.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Соперники испанцев по групповому этапу – Хорватия, Италия, Албания.