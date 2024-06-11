Карпукас ответил, за кого будет болеть на Евро-2024

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас раскрыл свои симпатии касательно участников предстоящего чемпионата Европы.
– Впереди чемпионат Европы. Будешь смотреть?
– Буду смотреть и переживать за Албанию, за нашего Марио Митая.
– А из топ-сборных?
– Я всегда переживаю за сборную Испании. Мне очень нравится их манера игры. У меня давно пошла любовь к испанскому футболу, буду за них переживать!
– За что нынешняя сборная России могла бы там бороться?
– Не могу сказать.
– За выход из группы?
– Это не обсуждается, сто процентов. Я думаю, даже выше.