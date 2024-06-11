Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Карпукас ответил, за кого будет болеть на Евро-2024

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас раскрыл свои симпатии касательно участников предстоящего чемпионата Европы.

    – Впереди чемпионат Европы. Будешь смотреть?

    Буду смотреть и переживать за Албанию, за нашего Марио Митая.

    – А из топ-сборных?

    Я всегда переживаю за сборную Испании. Мне очень нравится их манера игры. У меня давно пошла любовь к испанскому футболу, буду за них переживать!

    – За что нынешняя сборная России могла бы там бороться?

    – Не могу сказать.

    – За выход из группы?

    – Это не обсуждается, сто процентов. Я думаю, даже выше.

    Новости по теме
    Карпукас из «Локомотива» ответил, сколько денег тратит в месяц 10
    Карпукас из «Локомотива» назвал лучшую для себя роль на поле
    Карпукас – о сборах: «Как я ненавижу это все!» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2024 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...короче
    1718120417
    ..."Но, что такое? Вдруг! Противник умирает, А я всегда за тех, Кто побеждает"(с)...
    Ответить
    alll-333
    1718130179
    А я буду болеть за победителя
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+