Карпукас ответил, за кого будет болеть на Евро-2024

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас раскрыл свои симпатии касательно участников предстоящего чемпионата Европы.

– Впереди чемпионат Европы. Будешь смотреть?

– Буду смотреть и переживать за Албанию, за нашего Марио Митая.

– А из топ-сборных?

– Я всегда переживаю за сборную Испании. Мне очень нравится их манера игры. У меня давно пошла любовь к испанскому футболу, буду за них переживать!

– За что нынешняя сборная России могла бы там бороться?

– Не могу сказать.

– За выход из группы?

– Это не обсуждается, сто процентов. Я думаю, даже выше.