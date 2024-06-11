Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Роналду описал себя двумя словами

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду порассуждал о своем футбольном долголетии.

    «Год за годом мы стараемся совершенствоваться. Возможности для роста есть всегда. Я считаю себя совершенным игроком, но всегда есть что-то, что я могу улучшить.

    С возрастом появляются навыки, которые не были так развиты раньше, а некоторые способности теряются, поэтому важно стараться адаптироваться. Это ключевое слово.

    Если игрок хочет быть стабильным долгие годы, он должен обладать высокой способностью к адаптации и характеристиками, необходимыми для этого. Именно это я и пытался сделать.

    То, что я уже 20 лет играю на высочайшем уровне, – не случайность, и поддерживать этот уровень очень сложно. Этого можно достичь только за счет большой самоотдачи и упорного труда», – сказал 39-летний нападающий.

    • Последние 1,5 сезона Роналду провел в саудовском «Аль-Насре».
    • Он 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».
    • Португальцы на Евро-2024 сыграют в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией.

    Новости по теме
    Роналду вышел на матч с Ирландией с девочкой в инвалидной коляске
    Товарищеский матч. Португалия разгромила Ирландию (3:0) благодаря дублю 39-летнего Роналду 3
    Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на топ-уровне
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2024 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+