Роналду описал себя двумя словами

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду порассуждал о своем футбольном долголетии.
«Год за годом мы стараемся совершенствоваться. Возможности для роста есть всегда. Я считаю себя совершенным игроком, но всегда есть что-то, что я могу улучшить.
С возрастом появляются навыки, которые не были так развиты раньше, а некоторые способности теряются, поэтому важно стараться адаптироваться. Это ключевое слово.
Если игрок хочет быть стабильным долгие годы, он должен обладать высокой способностью к адаптации и характеристиками, необходимыми для этого. Именно это я и пытался сделать.
То, что я уже 20 лет играю на высочайшем уровне, – не случайность, и поддерживать этот уровень очень сложно. Этого можно достичь только за счет большой самоотдачи и упорного труда», – сказал 39-летний нападающий.
- Последние 1,5 сезона Роналду провел в саудовском «Аль-Насре».
- Он 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».
- Португальцы на Евро-2024 сыграют в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией.