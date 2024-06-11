Главный тренер сборной Португалии выразил восхищение поведением Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему национальная команда дорожит нападающим Криштиану Роналду.

«Не так много игроков добились того, чего добился он. Он служит примером во многих смыслах. Оказаться единственным футболистом, который провел более 200 матчей за свою сборную – тоже серьезное достижение.

Что меня неизменно удивляет в Криштиану – то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно.

Молодые игроки, прибывая в расположение сборной, видят человека, игрока и кумира, на которого они равнялись. Его поведение не поддается описанию, это то, чем Португалия должна дорожить. Если такие футболисты, как Пепе и Роналду, будут подавать пример, будут передавать опыт, то сделают следующие поколения лучше», – сказал Мартинес.