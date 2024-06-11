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    • Главный тренер сборной Португалии выразил восхищение поведением Роналду

    Главный тренер сборной Португалии выразил восхищение поведением Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему национальная команда дорожит нападающим Криштиану Роналду.

    «Не так много игроков добились того, чего добился он. Он служит примером во многих смыслах. Оказаться единственным футболистом, который провел более 200 матчей за свою сборную – тоже серьезное достижение.

    Что меня неизменно удивляет в Криштиану – то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно.

    Молодые игроки, прибывая в расположение сборной, видят человека, игрока и кумира, на которого они равнялись. Его поведение не поддается описанию, это то, чем Португалия должна дорожить. Если такие футболисты, как Пепе и Роналду, будут подавать пример, будут передавать опыт, то сделают следующие поколения лучше», – сказал Мартинес.

    • Роналду играет за сборную Португалии в финальных стадиях всех чемпионатов Европы и мира, начиная с Евро-2004. Также он выступал за национальную команду в финальном турнире Лиги наций-2019, на Кубке конфедераций-2017 и на Олимпийских играх-2004.
    • Сборная Португалии сыграет на Евро-2024 в группе с Турцией, Грузией и Чехией.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1718095482
    Роналду круче Месси - это ещё один аргумент! ***
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718101065
    Продался с потрохами шейхам
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