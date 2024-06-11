Де Йонг поделился эмоциями из-за неучастия в Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил разочарование из-за того, что не успеет восстановиться вовремя для участия в Евро-2024.
«Я огорчен и разочарован тем, что не поеду на Евро. В последние недели мы сделали все, что могли, но моему голеностопу, к сожалению, нужно больше времени.
Представлять свою страну в финальном турнире, носить оранжевую футболку, петь гимн и чувствовать всеобщую поддержку – это мечта и большая честь. Но теперь я, как и весь оранжевый легион, буду болеть за нашу команду на трибунах. Вперед, парни!» – написал де Йонг в соцсети.
- 27-летний де Йонг не играл за «Барселону» с середины апреля из-за травмы.
- Нидерландец выступал за национальную команду на Евро-2020, ЧМ-2022, в финальной части Лиги наций в 2019 и 2023 годах.