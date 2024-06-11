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    Де Йонг поделился эмоциями из-за неучастия в Евро-2024

    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил разочарование из-за того, что не успеет восстановиться вовремя для участия в Евро-2024.

    «Я огорчен и разочарован тем, что не поеду на Евро. В последние недели мы сделали все, что могли, но моему голеностопу, к сожалению, нужно больше времени.

    Представлять свою страну в финальном турнире, носить оранжевую футболку, петь гимн и чувствовать всеобщую поддержку – это мечта и большая честь. Но теперь я, как и весь оранжевый легион, буду болеть за нашу команду на трибунах. Вперед, парни!» – написал де Йонг в соцсети.

    • 27-летний де Йонг не играл за «Барселону» с середины апреля из-за травмы.
    • Нидерландец выступал за национальную команду на Евро-2020, ЧМ-2022, в финальной части Лиги наций в 2019 и 2023 годах.

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    Источник: «Бомбардир»

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