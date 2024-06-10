Окончательный состав сборной Польши на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Польши определился с итоговой заявкой на чемпионат Европы-2024.
Из предварительного состава главный тренер Михал Пробеж отсеял троих игроков – это вратарь Оливер Зых («Пуща Неполомице»), защитник Павел Бохневич («Херенвен») и нападающий Аркадиуш Милик («Ювентус»).
Вратари: Войцех Щесны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Марцин Булка («Ницца»);
Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Павел Давидович («Верона»), Якуб Кивиор («Арсенал»), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех Познань»), Себастьян Валукевич («Эмполи»);
Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камиль Гросицки («Погонь Щецин»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Тарас Романчук («Ягеллония Белосток»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Михал Скорась («Брюгге»), Кацпер Урбански («Болонья»), Никола Залевски («Рома»), Петр Зелински («Наполи»);
Нападающие: Адам Букса («Ланс»), Роберт Левандовски («Барселона»), Кшиштоф Пентек («Истанбул Башакшехир»), Кароль Свидерски («Верона»).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Польша сыграет в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.