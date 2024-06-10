Экс-тренер сборной России будет болеть за Украину на Евро-2024: «Для моей семьи это очень важно»

Анатолий Бышовец рассказал, за какую сборную будет болеть на предстоящем чемпионате Европы.

«Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно.

Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего кроме скорби и разочарования. Тем не менее, надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной хорошие, они есть.

Я смотрел их матч с Германией. К тому же у меня есть отношение к Реброву, с которым я знаком. Сейчас многие ждут качества игры, хотя задача стоит – результат», – заявил экс-тренер сборной России.