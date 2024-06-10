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    • Экс-тренер сборной России будет болеть за Украину на Евро-2024: «Для моей семьи это очень важно»

    Экс-тренер сборной России будет болеть за Украину на Евро-2024: «Для моей семьи это очень важно»

    Анатолий Бышовец рассказал, за какую сборную будет болеть на предстоящем чемпионате Европы.

    «Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно.

    Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего кроме скорби и разочарования. Тем не менее, надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной хорошие, они есть.

    Я смотрел их матч с Германией. К тому же у меня есть отношение к Реброву, с которым я знаком. Сейчас многие ждут качества игры, хотя задача стоит – результат», – заявил экс-тренер сборной России.

    • Быщовец родился в Киеве и всю карьеру футболиста провел в местном «Динамо».
    • Соперники Украины по группе на Евро – Бельгия, Словакия и Румыния.

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    Источник: Legalbet

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    10.06.2024 16:39
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    Комментарии (33)
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    Semenycch
    1718028047
    У этого горе тренера никого нет на СВО?
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    DOCTOR PENALTY
    1718029750
    Тогда уж и от гражданства России откажись.
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    alex1951
    1718030223
    Иноагент. Предатель. Латентный чувак. Прикидывался своим.Семьей прикрывается.Отправить на СВО. )))))
    Ответить
    Barmaleushka
    1718035996
    Украина "обречена" на выход из группы . Словаки и румыны уже получили Ц.У. - с командой из обижаемого государства надо помягче , а на проблемы смотреть ширше (и не дай им бог выиграть ).
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    Цугундeр
    1718037784
    Никакого осуждения.
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    FRZZ
    1718044189
    Бышовец молодец, вызывает уважение.
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    spirit-spirit-google
    1718051813
    Нет предела бышовской мерзости
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