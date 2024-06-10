Спартаковец Бабич назвал двух фаворитов Евро-2024

Центральный защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о предстоящем чемпионате Европы.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.

Сербия сыграет в группе C с Англией, Данией и Словенией.

«Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы.

Фавориты чемпионата для меня – Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну.

Да, я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ – русские нас поддерживают», – заявил Бабич.