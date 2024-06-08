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    Итоговая заявка Грузии на Евро-2024

    Сборная Грузии опубликовала итоговую заявку на Евро-2024.

    Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»).

    Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Гурам Кашия («Слован» Братислава), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»), Джемал Табидзе («Панетоликос»).

    Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя Крайова»), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панэтоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Габриэль Сигуа («Базель»).

    Нападающие: Жорж Микаутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ).

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    Источник: официальный сайт сборной Грузии

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    08.06.2024 21:23
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...короче
    1717871776
    ...удачи вам и красивой игры!...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717876288
    Будем за вас топить
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    Клим Чугункип
    1717876664
    Что интересно...В основном все играют за европейские клубы. Значит качественные игроки.
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