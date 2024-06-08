Сборная Франции в соцсетях опубликовала итоговую заявку на Евро-2024.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал» Мадрид).
Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Чуамени («Реал» Мадрид), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид).
Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).