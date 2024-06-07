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    Итоговая заявка сборной Швейцарии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Швейцарии во главе с Муратом Якином определился с окончательным составом для участия в чемпионате Европы.

    В итоговом списке числятся 26 футболистов.

    Вратари: Грегор Кобель («Боруссия Д»), Ивон Мвого («Лорьян»), Ян Зоммер («Интер»);

    Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия М»), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Сильван Видмер («Майнц»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»);

    Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Ремо Фройлер («Болонья»), Ардон Ясари («Люцерн»), Дан Ндойе («Болонья»), Ноа Окафор («Милан»), Фабиан Ридер («Ренн»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Байер»), Денис Закария («Монако»), Стивен Цубер (АЕК);

    Нападающие: Зеки Амдуни («Бернли»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Бреэль Эмболо («Монако»).

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Швейцария сыграет в группе A с Германией, Венгрией и Шотландией.

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    Источник: сайт Швейцарского футбольного союза

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    07.06.2024 21:09
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1717837441
    Аж три игрока из Болоньи.Мурату Якину удачи.
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