Итоговая заявка сборной Испании на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте определился с окончательным составом для участия в чемпионате Европы.

В списке осталось 26 футболистов. Были отсеяны трое – Пау Кубарси («Барселона»), Алейкс Гарсия («Жирона») и Маркос Льоренте («Атлетико»).

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид Рая («Арсенал»);

Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»);

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Алехандро Баэна («Вильярреал»);

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).