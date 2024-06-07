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    Итоговая заявка сборной Испании на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте определился с окончательным составом для участия в чемпионате Европы.

    В списке осталось 26 футболистов. Были отсеяны трое – Пау Кубарси («Барселона»), Алейкс Гарсия («Жирона») и Маркос Льоренте («Атлетико»).

    Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид Рая («Арсенал»);

    Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»);

    Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Алехандро Баэна («Вильярреал»);

    Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Соперники испанцев по групповому этапу – Хорватия, Италия, Албания.

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    Источник: твиттер сборной Испании

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    07.06.2024 14:14
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    Комментарии (3)
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    JIEGEHDA
    1717760036
    Кубарси и Льоренте отсеять . Это. Конечно жёстко . Оставить Начо да ещё сумасшедшего Ляпорта взять . Ну не знаю что они там курят видно что-то сильное . Кубарси с зимы один из лучших в Ла Лиге именно из Испанцев . А Льоренке может сыграть справа на любой позиции . Карвахаля так же заменять если что
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    ...уефан
    1717760658
    ...жуть!)...
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    FCSpartakM
    1717760761
    состав слабенький для топ сборной.
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    Россия
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