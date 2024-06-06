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    Итоговая заявка Италии на Евро-2024

    Сборная Италии в соцсетях назвала финальную заявку на Евро-2024.

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

    Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»).

    Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»).

    Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Черкизовский Кот
    1717689569
    Осталось всего 9 действующих чемпионов Европы.
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