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    Черчесов объяснил, почему возглавил сборную Казахстана

    Новый тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение.

    «От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа. Почему не клубная команда? Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере.

    Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь. Если по-русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось», – сказал Черчесов.

    • Черчесов сменил в казахстанской сборной Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1717681109
    молодец Саламыч!
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    АлексМак
    1717681472
    Снова выпускающий редактор косячит. "...Новый тренер сборной России Станислав Черчесов "))))
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