Черчесов объяснил, почему возглавил сборную Казахстана

Новый тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение.

«От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа. Почему не клубная команда? Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере.

Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь. Если по-русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось», – сказал Черчесов.