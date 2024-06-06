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    Гол из Второй лиги попал в книгу рекордов России

    15 мая в матче «Машук-КМВ» и дзержинского «Химика» был забит самый быстрый гол в истории российского футбола.

    Его автором стал Николай Иванов, пробивший по воротам с центра поля и заставший вратаря врасплох.

    Чтобы открыть счет в игре, ему потребовалось всего 4,01 секунды.

    Реестр рекордов России после тщательного анализа подтвердил, что быстрее Иванова в истории страны не забивал никто.

    Мировой рекорд принадлежит Райану Холлу из английского любительского клуба «Кройдон», который отличился через 2,31 секунды после стартового свистка.

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    Источник: Реестр рекордов России

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1717666058
    А причём тут любительская лига? Речь то идёт о проффи. А так у нас дворовые команды и меньше секунды потратят
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    alex1951
    1717666520
    Ну,что ж ....молоток!
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