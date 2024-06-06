Гол из Второй лиги попал в книгу рекордов России

15 мая в матче «Машук-КМВ» и дзержинского «Химика» был забит самый быстрый гол в истории российского футбола.
Его автором стал Николай Иванов, пробивший по воротам с центра поля и заставший вратаря врасплох.
Чтобы открыть счет в игре, ему потребовалось всего 4,01 секунды.
Реестр рекордов России после тщательного анализа подтвердил, что быстрее Иванова в истории страны не забивал никто.
Мировой рекорд принадлежит Райану Холлу из английского любительского клуба «Кройдон», который отличился через 2,31 секунды после стартового свистка.