Гол из Второй лиги попал в книгу рекордов России

15 мая в матче «Машук-КМВ» и дзержинского «Химика» был забит самый быстрый гол в истории российского футбола.

Его автором стал Николай Иванов, пробивший по воротам с центра поля и заставший вратаря врасплох.

Чтобы открыть счет в игре, ему потребовалось всего 4,01 секунды.

Реестр рекордов России после тщательного анализа подтвердил, что быстрее Иванова в истории страны не забивал никто.

Мировой рекорд принадлежит Райану Холлу из английского любительского клуба «Кройдон», который отличился через 2,31 секунды после стартового свистка.