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    • Президент РФС считает, что в России падает интерес к европейскому футболу

    Президент РФС считает, что в России падает интерес к европейскому футболу

    Президент РФС Александр Дюков перед скорым стартом Евро-2024 высказался об интересе к международному футболу со стороны российских болельщиков.

    «Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами.

    Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участие в Лиге чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать», – сказал Дюков.

    • Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    05.06.2024 13:11
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    Комментарии (18)
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    Semenycch
    1717585443
    Верно, мне абсолютно начхать на Европейские кубки, как и на Европейские чемпионаты после санкций УЕФА в отношении Российского футбола!
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    biber.ru
    1717587992
    Давайте для нашей сборной возродим лапту.
    Ответить
    Cleaner
    1717588647
    Президент РФС, как бы помягче сказать, ГЛУП и считает население России тупым и глупым. Стыдно за Дюкова...(
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    Бригадный
    1717590254
    Чемпионат мира по хоккею без России это полное дерьмо. Что, например, канадцы и пиндосы продемонстрировали своим отношением на прошедшем чемпе. Конкретное унылое дерьмо, а не ЧМ по хоккею. Что касается футбола ... тут возможны варианты в настроениях. Но лично мне ЧЕ по футболу неинтересен от слова "совсем". Интереснее даже разборки Аль Хиляля с Аль Насром, чем это дерьмо под названием ЧЕ по футболу.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717590545
    Странное заявление... Дюков пароводит соцопросы среди болельщиков, почему такая уверенность? Сложнее жизнь стала, продукты дорожают, может поэтому и меньше смотрят? И то это не факт, скорее наоборот Евро 2024 прибавит положительных эмоций и оптимизма
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    NewLife
    1717591775
    Конечно, вот к чемпионатам Китая и Южной Африки интерес растет и зашкаливает. Дюков - пропагандист.
    Ответить
    gor77
    1717592628
    Блин, вот точно про руководство рфс: — У тебя, Изя, конечно, должно быть свое мнение! И сейчас мама тебе его расскажет…
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    bratskij
    1717601114
    Что то есть, то есть. По себе вижу что уже даже не интересно как эти дырявые там играют.
    Ответить
    The only one
    1717678946
    Тут некоторые возмущаются, а зря. Товарищ ведь сделал оговорку: "Не хочу сказать за всех".
    Ответить
    borusse
    1717687103
    как будто Россия на все турниры раньше квалифицировалась ))))) никто и не заметил отсутствие
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