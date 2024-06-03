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    • В Казахстане опровергли информацию о зарплате Черчесова в сборной

    В Казахстане опровергли информацию о зарплате Черчесова в сборной

    Казахстанская федерация футбола опубликовала заявление о зарплате нового главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

    Сообщалось, что российскому специалисту будут платить 1,2 миллиона евро в год.

    «Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена.

    Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.

    Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств», – говорится в заявлении КФФ.

    • Черчесов сменил Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: сайт Казахстанской федерации футбола

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    03.06.2024 20:47
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