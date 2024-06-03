В Казахстане опровергли информацию о зарплате Черчесова в сборной

Казахстанская федерация футбола опубликовала заявление о зарплате нового главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

Сообщалось, что российскому специалисту будут платить 1,2 миллиона евро в год.

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена.

Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.

Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств», – говорится в заявлении КФФ.