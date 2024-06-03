Мостовой высказался о назначении Черчесова в сборную Казахстана: «Может меня позовет»

Александр Мостовой дал комментарии по поводу того, что Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

– Как оцените новость о назначении Черчесова?

– Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана!

– Поднимет ли он уровень этой сборной?

– Ясно, что что‑то поднимется с его приходом. Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов.

Игра «Балтики» это подтверждает. Вроде вели в счете, здорово играли, но бах‑бах – и «Зенит» поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица – это те, кто на поле.

Хорошо, что Черчесов пошел в сборную, а не в клуб. Сборная – это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовет к себе в сборную. Будем следить за Стасом, успехов ему!