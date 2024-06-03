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    • Мостовой высказался о назначении Черчесова в сборную Казахстана: «Может меня позовет»

    Мостовой высказался о назначении Черчесова в сборную Казахстана: «Может меня позовет»

    Александр Мостовой дал комментарии по поводу того, что Станислав Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

    – Как оцените новость о назначении Черчесова?

    – Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана!

    – Поднимет ли он уровень этой сборной?

    – Ясно, что что‑то поднимется с его приходом. Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов.

    Игра «Балтики» это подтверждает. Вроде вели в счете, здорово играли, но бах‑бах – и «Зенит» поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица – это те, кто на поле.

    Хорошо, что Черчесов пошел в сборную, а не в клуб. Сборная – это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовет к себе в сборную. Будем следить за Стасом, успехов ему!

    • Черчесов сменил Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2024 16:29
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
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    Куда только не хочет Александр)
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