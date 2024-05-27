Предварительный состав Испании на Евро-2024

Сборная Испании в соцсетях назвала предварительную заявку на Евро-2024. В ней сейчас 29 игроков, но взять на турнир можно только 26.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Рая («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Начо («Реал»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).