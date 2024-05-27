Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Предварительный состав Испании на Евро-2024

    Сборная Испании в соцсетях назвала предварительную заявку на Евро-2024. В ней сейчас 29 игроков, но взять на турнир можно только 26.

    Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Рая («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

    Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Начо («Реал»), Марк Кукурелья («Челси»).

    Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона»), Фермин Лопес («Барселона»).

    Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

    Новости по теме
    Предварительный состав Италии на Евро-2024
    Опубликована расширенная заявка сборной Шотландии на Евро-2024
    Опубликована заявка сборной Грузии на Евро-2024 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1716808911
    Самый слабый состав за последние 15 лет
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+