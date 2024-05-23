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    Предварительный состав Италии на Евро-2024

    Сборная Италии в соцсетях опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.

    • В расширенном составе 30 человек, но в итоговый попадет не более 26.

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

    Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Турин»), Алессандро Буонджорно («Турин»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьясо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)., Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);

    Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджиоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Самуэле Риччи («Турин»);

    Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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    Источник: «Бомбардир»

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