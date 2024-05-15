Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - ЦСКА Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Игрок «Машука» прокомментировал свой гол на третьей секунде матча

    Игрок «Машука» прокомментировал свой гол на третьей секунде матча

    Полузащитник «Машука-КВМ» Николай Иванов высказался о своем голе в ворота «Химика» (3:2) на третьей секунде.

    «Перед свистком начала игры главный тренер Артур Умамудинович Садиров начал кричать: «Коля, Коля!». Понял, что вратарь далековато вышел. Вот так и решился пробить!

    Перед началом сезона Артур Умамудинович мне предложил попробовать на тренировке, и я был удивлeн, но понимал, что у меня может получиться. Соперник, видно, нас плохо разобрал, потому что несколько раз в сезоне я уже так пробовал, но безуспешно.

    Все были шокированы, первые секунды после гола никто ничего не понял, да я и сам подумал, может, это сон? Я даже не знаю, как реагировать, что могу попасть в книгу рекордов Гиннесса. Я просто в шоке и пока не до конца понимаю, что произошло», – сказал Иванов.

    • Это один из быстрейших голов в истории футбола.
    • 24-летний Иванов стоит 175 тысяч евро.
    • Полузащитник перешел в «Машук» зимой из белорусского «Макслайна».

    Новости по теме
    Во Второй лиге забили один из быстрейших голов в истории футбола 6
    Команда Кириченко шесть раз подряд сыграла вничью 1
    Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+