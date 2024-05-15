Игрок «Машука» прокомментировал свой гол на третьей секунде матча

Полузащитник «Машука-КВМ» Николай Иванов высказался о своем голе в ворота «Химика» (3:2) на третьей секунде.

«Перед свистком начала игры главный тренер Артур Умамудинович Садиров начал кричать: «Коля, Коля!». Понял, что вратарь далековато вышел. Вот так и решился пробить!

Перед началом сезона Артур Умамудинович мне предложил попробовать на тренировке, и я был удивлeн, но понимал, что у меня может получиться. Соперник, видно, нас плохо разобрал, потому что несколько раз в сезоне я уже так пробовал, но безуспешно.

Все были шокированы, первые секунды после гола никто ничего не понял, да я и сам подумал, может, это сон? Я даже не знаю, как реагировать, что могу попасть в книгу рекордов Гиннесса. Я просто в шоке и пока не до конца понимаю, что произошло», – сказал Иванов.