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    Опубликована заявка сборной Венгрии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Венгрии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.

    Вратари: Денеш Дибуш («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»);

    Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»);

    Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (MTK), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхейслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаша»), Него Лоик («Гавр»), Андраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»);

    Нападающие: Адам Мартин («Ульсан Хендэ»), Чобот Кевин («Уйпешт»), Дениэл Рич («Филадельфия Юнион»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Саллай («Фрайбург»), Доминик Собослай («Ливерпуль»), Барнабас Варга («Ференцварош»);

    Резерв: Кристиан Листеш («Ференцварош»), Аттила Мочи («Ризеспор»), Балаж Тот («Фехервар»), Залан Ванча («Ломмель»), Балинт Вечей («Пакш»).

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Соперники венгров по группе – Германия, Шотландия, Швейцария.

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    Источник: сайт Венгерской футбольной федерации

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