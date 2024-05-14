Опубликована заявка сборной Венгрии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Венгрии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Денеш Дибуш («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»);
Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»);
Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (MTK), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхейслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаша»), Него Лоик («Гавр»), Андраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»);
Нападающие: Адам Мартин («Ульсан Хендэ»), Чобот Кевин («Уйпешт»), Дениэл Рич («Филадельфия Юнион»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Саллай («Фрайбург»), Доминик Собослай («Ливерпуль»), Барнабас Варга («Ференцварош»);
Резерв: Кристиан Листеш («Ференцварош»), Аттила Мочи («Ризеспор»), Балаж Тот («Фехервар»), Залан Ванча («Ломмель»), Балинт Вечей («Пакш»).
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Соперники венгров по группе – Германия, Шотландия, Швейцария.