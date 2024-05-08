Слуцкий назвал фактор, из-за которого китайским клубам будет сложно купить Дзюбу

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об уровне китайских игроков и поделился особенностями местного трансферного рынка.

«Что касается китайских игроков, то еще с 90-х в Суперлиге действует лимит на вратарей. Формулируется он просто: голкипером может быть только гражданин КНР. Таково распоряжение федерации. И на мой взгляд, это не самое удачное правило. Своих Акинфеевых за все эти годы в Китае не выросло. Да и вообще, средний класс вратарей не самый высокий. Здесь китайцам явно есть к чему стремиться.

Каков уровень местных полевых игроков? Тут точно не надо ориентироваться на данные «Трансфермаркта». Еще недавно китайские футболисты могли стоить от 10 миллионов евро и выше. Но это были жирные времена. Сейчас почти все внутренние переходы – это переходы свободных агентов. Действует жесткий потолок на зарплаты и суммы трансферов. Отдельно – для иностранцев и китайцев. Поэтому приобрести по-настоящему сильного местного игрока – крайне сложная задача.

Вот между клубами и разворачивается настоящая война за свободных агентов. За тех, у кого истекает действующий контракт. А на мощные трансферы из-за рубежа средств не хватает. Далеко не каждый клуб может позволить себе купить, скажем, лидера команды-аутсайдера РПЛ. Слишком много ограничений. Это опять же, к разговорам о возможном трансфере Дзюбы…

При этом средний уровень команды определяют все-таки китайцы. Хороший местный футболист – на вес золота. А так как история переходов отсутствует, сегодня «Трансфермаркт» дает заниженные цены на китайских футболистов», – написал Слуцкий.