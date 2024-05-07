Осечка «Зенита», план «Сосьедада» по Захаряну, «Барса» может уволить Хави и другие новости

Песьяков не останется в «Ростове» – известно, куда он перейдет

Игрок «Оренбурга» покурил в прямом эфире – клуб отреагировал

Игрок «Ливерпуля» удалил из соцсетей все фото в клубной форме

Стали известны планы «Сосьедада» по Захаряну

«Челси» готов заплатить 65 миллионов за 21-летнего украинца

«Урал» на 95-й минуте вырвал победу над «Балтикой» в 27-м туре РПЛ; «Зенит» не удержал победу над «Факелом», пропустив на 102-й минуте с пенальти; «Локомотив» обыграл «Ростов» и вытеснил «Спартак» из топ-4; ЦСКА упустил победу над «Рубином» (2:2), продлив безвыигрышную серию до 5 матчей

«Барселона» может уволить Хави в конце сезона

Дзюба издевательски вышел к журналистам

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) и установил два клубных антирекорда

Малком забил победный гол, совершив проход со своей половины поля