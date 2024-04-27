В субботу, 27 апреля, в 29-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Халидж» и «Аль-Наср». Матч пройдет в Сейхате, начало – в 21:00 (мск).
«Аль-Халидж»
Команда Педру Эмануэла набрала 35 очков и занимает 10 место в таблице.. «Аль-Халидж» добыл 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 32:39.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» набрал 68 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Луиша Каштру добыли 22 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 83:35.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:
- 04.11.23 «Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 2:0;
- 08.05.23 «Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 1:1;
- 31.12.22 «Аль-Халидж» – «Аль-Наср» – 0:1;
- 04.02.17 «Аль-Халидж» – «Аль-Наср» – 0:3;
- 22.09.16 «Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 0:1.
Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Наср»
Пока у «Аль-Насра» остается шанс побороться за чемпионство, Роналду и компания не сдадутся. Наш прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.67.
Источник: «Бомбардир»