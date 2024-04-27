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«Аль-Халидж» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 29 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 27 апреля

27 апреля 2024, 09:37

В субботу, 27 апреля, в 29-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Халидж» и «Аль-Наср». Матч пройдет в Сейхате, начало – в 21:00 (мск).

«Аль-Халидж»

Команда Педру Эмануэла набрала 35 очков и занимает 10 место в таблице.. «Аль-Халидж» добыл 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 32:39.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» набрал 68 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Луиша Каштру добыли 22 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 83:35.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

  • 04.11.23 «Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 2:0;
  • 08.05.23 «Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 1:1;
  • 31.12.22 «Аль-Халидж» – «Аль-Наср» – 0:1;
  • 04.02.17 «Аль-Халидж» – «Аль-Наср» – 0:3;
  • 22.09.16 «Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 0:1.

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Наср»

Пока у «Аль-Насра» остается шанс побороться за чемпионство, Роналду и компания не сдадутся. Наш прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.67.

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Халидж
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