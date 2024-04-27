В субботу, 27 апреля, в 31-м туре французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Гавр». Игра состоится в Париже, начало – в 22:00 (мск).

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1, набрав 69 очков. «ПСЖ» добыл 20 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 73:26.

Победа над «Гавром» принесет парижанам чемпионский титул.

«Гавр»

«Гавр» набрал 28 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Луки Эльсена добыли 6 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 27:38.

Отставание от спасительного 15-го места составляет 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Гавр»

Победа в матче с одним из аутсайдеров позволит «ПСЖ» досрочно стать чемпионом. Наверняка парижане захотят оформить титул красиво и уверенно. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.