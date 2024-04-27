В субботу, 27 апреля, в 31-м туре французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Гавр». Игра состоится в Париже, начало – в 22:00 (мск).
«ПСЖ»
Команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1, набрав 69 очков. «ПСЖ» добыл 20 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 73:26.
Победа над «Гавром» принесет парижанам чемпионский титул.
«Гавр»
«Гавр» набрал 28 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Луки Эльсена добыли 6 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 27:38.
Отставание от спасительного 15-го места составляет 1 очко.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 03.12.23 «Гавр» – «ПСЖ» – 0:2;
- 19.04.09 «ПСЖ» – «Гавр» – 3:0;
- 15.11.08 «Гавр» – «ПСЖ» – 1:3;
- 15.01.03 «ПСЖ» – «Гавр» – 1:0;
- 25.08.02 «Гавр» – «ПСЖ» – 0:1.
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Гавр»
Победа в матче с одним из аутсайдеров позволит «ПСЖ» досрочно стать чемпионом. Наверняка парижане захотят оформить титул красиво и уверенно. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.90.