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    • «ПСЖ» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    «ПСЖ» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    ПСЖ
    27.04.2024, суббота, 22:00
    Франция. Лига 1, 31 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.33
    Х
    5.6
    П2
    9.5
    Реклама, 18+
    Гавр
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    ПСЖ
    99
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    21
    Люка Эрнандес
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    19
    Ли Кан Ин
    ЦП
    41
    Сенни Маюлу
    ЦП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    7
    Килиан Мбаппе
    ЦФ
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    10
    Усман Дембеле
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Гавр
    30
    Артюр Десма
    ВР
    17
    Уалид Эль-Хаджам
    ЛЗ
    22
    Йоанн Салмье
    ЦЗ
    6
    Этьен Юте-Кинкуэ
    ЦЗ
    93
    Аруна Санганте
    ПЗ
    23
    Жосуэ Касимир
    ЦП
    8
    Яссин Кехта
    ЦП
    14
    Далер Кузяев
    ЦП
    11
    Эммануэль Сабби
    ЦП
    5
    Уссама Таргаллин
    ЦП
    13
    Стив Нгура
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    4-3-3
    99
    Доннарумма
    25
    Мендеш
    21
    Эрнандес
    37
    Шкриньяр
    42
    Заге
    19
    Кан Ин
    41
    Маюлу
    8
    Руис
    10
    Дембеле
    9
    Рамуш
    7
    Мбаппе
    4-5-1
    30
    Десма
    93
    Санганте
    22
    Салмье
    6
    Юте-Кинкуэ
    17
    Эль-Хаджам
    23
    Касимир
    14
    Кузяев
    11
    Сабби
    5
    Таргаллин
    8
    Кехта
    13
    Нгура
    Остались в запасе
    ПСЖ
    Гавр
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Статистика матча ПСЖ - Гавр
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Гавра», 31-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Гавр»

    «ПСЖ» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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