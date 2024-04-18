Польша заняла третье место в отборе на Евро-2024 и вышла на чемпионат через стыковые матчи.
Матчи сборной Польши в группе D
16.06, 16:00, Польша – Нидерланды, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.
21.06, 19:00, Польша – Аввстрия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.
25.06, 19:00, Франция – Польша, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Польши в пятый раз будет принимать участие в турнире.