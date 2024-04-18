Италия вышла в финальную стадию чемпионата Европы в последнем туре благодаря нулевой ничьей с Украиной.
Матчи сборной Италии в группе B
15.06, 22:00, Италия – Албания, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
20.06, 22:00, Испания – Италия, стадион «Фельтинс-Арена», Гальзенкирхен.
24.06, 22:00, Хорватия – Италия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Италии в одиннадцатый раз будет принимать участие в турнире.