Швейцария обеспечила себе путевку на чемпионат Европы после ничьей в предпоследнем матче с Косово.
Матчи сборной Швейцарии в группе А
15.06, 16:00, Венгрия – Швейцария, стадион «Рейн Энерги», Кельн.
19.06, 22:00, Шотландия – Швейцария, стадион «Рейн Энерги», Кельн.
23.06, 22:00, Швейцария – Германия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Швейцарии в шестой раз будет принимать участие в турнире.