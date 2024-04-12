Швейцария обеспечила себе путевку на чемпионат Европы после ничьей в предпоследнем матче с Косово.

Матчи сборной Швейцарии в группе А

15.06, 16:00, Венгрия – Швейцария, стадион «Рейн Энерги», Кельн.

19.06, 22:00, Шотландия – Швейцария, стадион «Рейн Энерги», Кельн.

23.06, 22:00, Швейцария – Германия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.