Сербия обеспечила себе путевку на чемпионат Европы в последнем туре квалификации, сыграв вничью с Болгарией (2:2).

Матчи сборной Сербии в группе С

16.06, 22:00, Сербия – Англия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.

20.06, 16:00, Словения – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.

25.06, 22:00, Дания – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.