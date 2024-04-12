Сербия обеспечила себе путевку на чемпионат Европы в последнем туре квалификации, сыграв вничью с Болгарией (2:2).
Матчи сборной Сербии в группе С
16.06, 22:00, Сербия – Англия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.
20.06, 16:00, Словения – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.
25.06, 22:00, Дания – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Сербии в шестой раз будет принимать участие в турнире (в том числе как Югославия).