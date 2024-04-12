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    Все матчи сборной Португалии на Евро-2024 по футболу

    13 октября, Португалия обыграла своего главного соперника по группе Словакию (3:2) и пробилась в финальный турнир под руководством нового главного тренера Роберто Мартинеса.

    Матчи сборной Португалии в группе F

    18.06, 22:00, Португалия – Чехия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.

    22.06, 19:00, Турция – Португалия, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.

    26.06, 22:00, Нидерланды – Австрия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.

    • Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • В турнире примут участие 24 сборные.
    • Сборная Португалии в девятый раз будет принимать участие в турнире.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.04.2024 11:15
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