13 октября, Португалия обыграла своего главного соперника по группе Словакию (3:2) и пробилась в финальный турнир под руководством нового главного тренера Роберто Мартинеса.
Матчи сборной Португалии в группе F
18.06, 22:00, Португалия – Чехия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.
22.06, 19:00, Турция – Португалия, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
26.06, 22:00, Нидерланды – Австрия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Португалии в девятый раз будет принимать участие в турнире.