13 октября, Португалия обыграла своего главного соперника по группе Словакию (3:2) и пробилась в финальный турнир под руководством нового главного тренера Роберто Мартинеса.

Матчи сборной Португалии в группе F

18.06, 22:00, Португалия – Чехия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.

22.06, 19:00, Турция – Португалия, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.

26.06, 22:00, Нидерланды – Австрия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.