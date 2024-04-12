Нидерланды получили путевку на Чемпионат Европы благодаря домашней победе над Ирландией со счетом 1:0. Единственный гол в том матче забил Ваут Вегорст.

Матчи сборной Нидерландов в группе D

16.06, 16:00, Польша – Нидерланды, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.

21.06, 22:00, Нидерланды – Франция, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.

25.06, 19:00, Нидерланды – Австрия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.